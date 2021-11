Under 21, Italia-Romania 4-2: tripletta del crotonese Canestrelli, titolare il grifone Ferrarini

Un 4-2 in rimonta allo stadio 'Stirpe' di Frosinone per l'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato. Titolari come terzino destro Ferrarini del Perugia (in prestito dalla Fiorentina) e in mediana il perugino Ranocchia della Juve (in prestito al Vicenza), i due sono stati sostituiti all'intervallo con il risultato di 2-1 per i rumeni (andati avanti di due gol).

Nella ripresa gli azzurrini hanno però ribaltato tutto con l'incredibile tripletta di Canestrelli, difensore dell'Empoli quest'anno in prestito al Crotone (prossimo avversario del Perugia sabato al Curi nella 13ª giornata di Serie B) capace di segnare tre gol di testa (la prima su azione e le altre due sugli sviluppi di altrettanti corner).

GYABUAA, ASSIST IN U20 - Tutto facile intanto per l’Italia Under 20 di Bollini che ha battuto a sua volta la Romania per 7-0 nella gara giocata a Sassuolo e valida per la quinta giornata del Torneo 8 Nazioni. Il grifone Gyabuaa (Arrivato a Perugia in prestito dall'Atalanta) è partito titolare e ha giocato i primi 45 minuti fornendo l’assist per la terza rete di Vergani. Alla fine del primo tempo è stato poi sostituito da Milanese.