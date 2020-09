Sport UISP | Il calcio Uisp Perugia-Trasimeno al lavoro per la prossima stagione sportiva

Il Comitato Perugia-Trasimeno e la Struttura calcio sono lieti di poter annunciare la collaborazione con la testata giornalistica PerugiaToday, che sarà la voce dello sport amatoriale UISP nel nostro territorio. Lo sport per tutti, strumento di promozione della pratica salutare e dell'integrazione, è la bandiera della UISP, ente di promozione sportiva in prima fila da decenni. Perugia Today sarà nei prossimi mesi l'organo di stampa ufficiale, in grado di veicolare il nostro movimento sportivo, le nostre attività e manifestazioni, che coinvolgono nel territorio migliaia di tesserati, impegnati nella pratica sportiva amatoriale.

La pandemia Covid 19 e lo stato di emergenza hanno comportato l'interruzione dell'attività sportiva, per molte discipline, in primis quelle di contatto ed a squadre. Il calcio ha dovuto annullare, nella scorsa stagione, i campionati, interrotti a marzo e non conclusi. E' il momento per la Struttura calcio UISP di programmare la ripartenza, con fiducia e nel rispetto delle regole vigenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non mancano le difficoltà e le incertezze, ma l'appoggio dei tesserati non è mai mancato, cosi come la voglia di ricominciare manifestata dalle società; il Calcio Uisp Perugia-Trasimeno lavora per farsi trovare pronto per la ripresa ufficiale. Nel frattempo, si stanno mettendo a punto le Norme di Partecipazione alla stagione sportiva 2020-2021, che riguarderanno le discipline di Calcio a 11, Calcio a 7 maschile e Calcio a 5 femminile; norme che saranno pubblicate a breve. La segreteria (0755730699) ed il Responsabile della Struttura calcio Daniele Federici (3471485578) sono a disposizione per ogni chiarimento.