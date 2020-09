SPORT UISP | Al via i campionati Uisp calcio a undici e sette per l'area Perugia-Trasimeno

Si riparte, finalmente. Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, l'attività calcistica amatoriale nel territorio perugino si appresta a iniziare. Ripartiranno in sicurezza i campionati di calcio a 7 e 11 grazie anche alla pubblicazione del protocollo applicativo emanato dalla UISP nazionale che rappresenta l’ultimo tassello di questo lungo percorso che sta permettendo alle diverse attività di riprendere il via.

Nel documento sono state indicate le linee guida utili affinché le società possano attenersi alle norme igienico – sanitarie previste e permettere così una pronta ripartenza ai tantissimi appassionati che da sempre alimentano i campionati Uisp. Da parte sua anche il Settore Attività calcio Perugia-Trasimeno è al lavoro da diverse settimane e, dopo vari riunioni con le società che hanno, tra l’altro partecipato con molto interesse, è pronto per la nuova stagione agonistica. Sono state, infatti, già pubblicate le norme di partecipazione per i prossimi campionati di calcio a 11, 7 e 5 che sono disponibili accedendo semplicemente al sito www.uisp.it/perugia. Nel documento sono indicate tutte le modalità per poter accedere a tutti le competizioni territoriali indette dalla Uisp Perugia.

Senza dubbio però la ripartenza non sarà delle più semplici, ma il motto che la la UISP Perugia- Trasimeno si è data é quello di ripartire INSIEME: insieme ad atleti, dirigenti, organizzatori, semplici simpatizzanti delle nostre associazioni sportive, tutto quello che rappresenta da sempre l’anima della Uisp . Proprio per questa ragione, anche per capire come applicare nel modo più semplice i diversi protocolli, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri con le società in modo da ascoltare la voce di tutti e tutti insieme riprendere da dove ci eravamo interrotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche perché c’è molto entusiasmo e voglia di tornare alla nostra “normalità” sportiva nonostante le tante difficoltà. Lo dimostra il fatto che molte società, anche prima dell’uscita del protocollo nazionale, hanno deciso già di iscriversi ai prossimi campionati. E di questo la Uisp non può che essere più che soddisfatta perché da sempre il significato dell’associazione è quello dello “sport per tutti”. E mai come adesso tornare tutti a fare qualcosa insieme rappresenta un bisogno importantissimo e un tassello per tornare a vivere insieme con rinnovati interesse e passione il calcio amatoriale. Per chi volesse saperne di più o per ogni informazione ci si può rivolgere all'ufficio chiamando lo 0755730699 oppure si può scrivere a calcio.perugiatrasimeno@uisp.it .