Tutto pronto per il Torneo Minirugby “Città di Perugia”, c'è anche l'app per conoscere i risultati in tempo reale e supportare il proprio Club

Perugia sta per diventare, tra il 28 e il 29 Maggio, la capitale nazionale del Minirugby. Dopo due anni di assenza, torna infatti il Torneo Minirugby “Città di Perugia”, giunto alla dodicesima edizione.Un’ottima occasione anche per chi non ha mai visto il Minirugby in azione per osservare, magari in compagnia dei più piccoli, un grande evento di sport open-air in un ambito diffuso, a stretto contatto con la natura e il territorio.

Sono attesi circa 1500 piccoli atleti che, da ogni parte d’Italia, coloreranno la consueta location dell’Area Verde di Pian di Massiano, oltre al Centro Sportivo “Paolo Rossi” (Antistadio “Curi”) e al Campo Sportivo “G. Fioroni” di Ellera.

Un progetto unico in Italia

Per esaltare ancora di più l'aspetto conviviale tipico di questo sport, in occasione del Torneo Minirugby Città di Perugia, il club organizzatore, Rugby Perugia Junior ha voluto aggiungere un tassello ulteriore, unico nel suo genere a livello nazionale. Infatti è stata creata un'app dedicata al Torneo, che offrirà a chiunque la scarica, informazioni su risultati e classifiche,ma anche uno spaciale torneo peri tifosi. Nell'app infatti è possibile votare per il club preferito per portarlo alla vittoria nel Trofeo Rugby Social Club.

Il senso di squadra e la vita del club si trasferiscono di colpo in una applicazione mobile, dove la competizione silente crea e amplifica il passaparola alla ricerca di voti per sostenere il club.

"Il rugby - spiegano da Rubgy Perugia Junior - fatica a farsi conoscere al grande pubblico e ha bisogno di ampliare i propri confini per far conoscere nella realtà la consistenza dei valori sui quali si basa. L'app è un mezzo e uno strumento per consolidare e promuovere il rugby giovanile ma anche e soprattutto un'esperienza di socializzazione attorno ad un evento sportivo dove gli applausi a bordo campo sono anche per gli avversari".

Il club perugino ha scelto di seguire la via digitale per migliorare performance sportive e stili di vita e l'app è uno dei tanti progetti in tal senso, proseguendo sulla stessa via segnata dallo sviluppo del software Rugby Manager 2.0 che, sviluppato internamente al club, e utilizzato anche da altre squadre per migliorare la gestione delle attività sportiva, l'analisi video e i KPI dei giocatori.

Il Torneo Minirugby “Città di Perugia”

Per quanto riguarda l'appuntamento del prossimo week end, si comincia domenica mattina con inizio gare alle 9 sui 18 campi allestiti in ogni angolo verde del parco pubblico cittadino.

Una passeggiata nel verde e nello sport a cui tutti i cittadini sono invitati per vivere direttamente la grande festa di Primavera del Rugby Perugia Junior, alla quale parteciperanno 109 squadre suddivise in categorie di età dai 6 ai 15 anni per un totale di 33 Club da Bolzano a Benevento.

La giornata avrà la sua conclusione con le partite di finale e le premiazioni al campo Rugby di Pian di Massiano dal primo pomeriggio fino alle 18.

Prevista la presenza delle massime autorità cittadine, del CONI, del Comitato Regionale Umbro FIR, e del Presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti.