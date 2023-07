Trofeo Fagioli, Ok al percorso di gara

I motori si accenderanno il 22-23 luglio per prove e gara, ma a Gubbio il 58° Trofeo Luigi Fagioli è già in moto. L’organizzazione del Trofeo Fagioli procede spedita sia sui 4150 metri del tracciato incastonato nella splendida Gola del Bottaccione, sia nella città medievale umbra sono stati avviati i lavori di allestimento, sistemazione e ripulitura delle varie aree che saranno a disposizione dei partecipanti all’ottava prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e del pubblico, con accessi, tribune e spalti naturali resi ancora più fruibili per permettere di ammirare in totale sicurezza lo spettacolo delle auto da corse nei punti più caratteristici. Nei giorni scorsi il percorso di gara è stato approvato dagli enti preposti in seguito alle varie operazioni di restyling effettuate (con in particolare il rinnovamento di varie barriere di protezione) e al sopralluogo effettuato da Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Gubbio, Prefettura, Polizia e Delegazione Regionale ACI Sport Umbria alla presenza degli organizzatori del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche e del direttore di gara Fabrizio Fondacci. L’ok alla fruibilità della cronoscalata è arrivato in contemporanea con le prime operazioni che hanno riguardato l’area paddock in zona Teatro Romano lungo le mura cittadine, una delle maggiori peculiarità dell’evento, ovvero quello di vivere intensamente il weekend di gara anche in pieno centro storico tra appunto il colorato e brulicante paddock che ospiterà team e piloti e i tratti di allineamento e partenza nel quartiere di Santa Lucia. I lavori continueranno fino all’allestimento definitivo, con logistica ancora una volta ottimizzata e implementata come da tradizione al Trofeo Fagioli, capace di garantire standard organizzativi ai massimi livelli internazionali e le cui iscrizioni rimarranno aperte fino a tutto lunedì 17 luglio,.