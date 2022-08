Trofeo Fagioli, a Gubbio è tutto pronto per l’edizione numero 57 in programma nel week end

Sono ben 244 i piloti iscritti alla cinquattasettesima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, gara di velocità in salita valida per il campionato italiano della montagna in programma a Gubbio sabato 27 e domenica 28 agosto. Dopo la bella serata di ieri con la consegna del Memorial Barbetti al Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, questa mattina la manifestazione è stata presentata ufficialmente nei locali della sede comunale di Gubbio. Tante le novità per il Trofeo Fagioli 2022, ad iniziare dalla riapertura al pubblico, che potrà accedere al percorso di gara prima delle partenze, al variopinto paddock dei concorrenti che torna ad animare il centro città intorno all’asrea del teatro romano. La giornata di venerdì’ 26 sarà dedicata a tutte le formalità amministrative, con le verifiche tecniche e sportive per tutti i concorrenti, mentre sabato a partire dalle 9.30 si entra nel vivo con le due manche di prove ufficiali lungo il veloce ed impegnativo percorso di 4150 metri della gola del Bottaccione che dall’abitato di Gubbio porta alla Madonna della Cima. Prima di ogni manche, sia sabato che domenica, sfileranno i protagonisti della confermata Parata di vetture GT con vetture stradali di prestigio e un fiammante prototipo Ligier di classe LMP4 che farà da apripista con al volante l’eugubino Tiziano Brunetti, Presidente della locale scuderia Speed Motor. Domenica 28 il clou dell’evento a partire dalle ore 9.00 con la prima manche e a seguire la seconda con il risalutato finale che sarà stilato con la somma dei tempi delle due frazioni di gara . Al termine, premiazioni finali in zona arrivo e l’esibizione della fanfara del Gruppo Bersaglieri di Gubbio. Domenica l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle ore 10.30 su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui canali social del CIVM.