Tutti di corsa a Sant'Andrea delle Fratte per la Chocorun e il Trofeo Circolo dipendenti della Perugina

Una grande festa domani, domenica 7 aprile, lungo le strade di Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia, per la nona edizione del “Trofeo Circolo Dipendenti Perugina” gara di corsa per i giovani a cui è abbinata la "ChocoRun", ovvero la gara nata dal “5000 di Perugia” riservata agli adulti che si disputerà sullo stesso circuito (con inizio alle 10.45 circa) e di cui si sono disputate già quattro edizioni.

La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Perugia, oltre che della stessa Fidal, del Coni e dell'Endas Umbria, con l’importante sostegno di Nestlè Perugina e Acque Lieve, vedrà la partecipazione dei migliori rappresentati dell’atletica e della corsa umbra. Il ritrovo dei concorrenti è fissato alle ore 8.30 presso il Circolo Dipendenti Perugina di Sant’Andrea delle Fratte (via Migliorati, 21) mentre le gare inizieranno alle 09.30 con i Pulcini e a seguire tutte le altre, sia maschili e femminili.

Le distanze andranno dai 100 metri per i più piccoli, passando poi alle tre categorie degli Esordienti, ai Ragazzi, ai Cadetti, agli Allievi e agli adulti, che dovranno ripetere per sei volte un circuito con l’aggiunta di un ulteriore tratto finale (raggiungendo la distanza di circa 5500 metri).

A curare l'organizzazione è la squadra del Cdp Atletica Perugia, il gruppo giovanile di atletica del Circolo Dipendenti Perugina, che parteciperà ovviamente anche con i propri atleti e che sta crescendo nella propria attività, sotto il coordinamento dei vertici dello stesso Cral aziendale, guidato da Marco Ballerani e Federico Mariangeloni, che da tempo si stanno prodigando per poter garantire anche in questa occasione la miglior accoglienza ai partecipanti. Previsti tanti premi e riconoscimenti per tutti a base di cioccolato e prodotti dolciari.

La manifestazione coordinata da Antonello Menconi e Anna Maria Falchetti (per informazioni si può contattare il numero 360343785) è aperta a tutti i tesserati Fidal, ma anche degli altri enti di promozione sportiva riconosciuti (con possibilità anche di chiedere il tesseramento in preiscrizione).