Tornano a rombare i motori a Magione con le gare auto nel week-end

Dopo il bell'evento di solidarietà e beneficienza Sport Therapy Day, che si è svolto domenica 13 Marzo all’Autodromo dell’Umbria in favore dei pazienti oncologici dell’Ospedale di Perugia, domenica 20 Marzo tornano al Borzacchini le competizioni automobilistiche, per inaugurare una lunga stagione motoristica che si protrarrà fino al mese di Novembre.

A segnare il re-start ufficiale delle gare sarà un ricco programma, che vedrà corrersi come di consueto l’Individual Races Attack (sfida cronometrica dove i concorrenti gareggiano one-by-one, ricercando il miglior rilevo di tempi sul giro), assieme al Trofeo Italia Storico (campionato dedicato alle auto da corsa più datate) e al Trofeo Italia Classico (campionato aperto alle auto da corsa più moderne). In pista ci saranno anche le monoposto antiche Formula 850, che già nel 2021 hanno dato vita a un campionato dedicato e per la prima volta alle vetture del nuovo monomarca TJ Trophy. In totale, quindi, si attendono quindi sette gare, tutte nella giornata di domenica 20 Marzo.

Pubblico ammesso

Biglietti di ingresso per il pubblico saranno disponibili al costo di 3 euro per il sabato e 5 euro per la domenica, ingresso consentito solo con Super Green Pass.

Programma orario su www.autodromomagione.com/eventi