Il giovane umbro Tiziano Fusco brilla nei mondiali IMMAF di Sofia

Tiziano Fusco, classe 2005, di Bastia Umbra, è una giovane promessa delle MMA Italiane categoria -67kg. Non più di una settimana fa ha vissuto la sua prima esperienza internazionale, rappresentano i colori dell’Italia all’interno dell’ottagono IMMAF, in occasione del Campionato Mondiale Youth 2021 di Sofia (Bulgaria), dove ha raccolto il 4 posto.

La competizione ha visto in gara ben 370 atleti di 26 nazionalità, tra i più forti al mondo nella disciplina delle Arti Marziali Miste.

Il giovane azzurro è riuscito a conquistare un posto all’interno della Nazionale grazie agli eccellenti risultati conseguiti nella sua seppur breve carriera agonistica, andando a coronare il sogno di rappresentare la sua nazione e la sua regione su un palcoscenico di estrema importanza.

Tiziano, allenato dal fratello e combattente Valerio Fusco e dal Maestro Elia Gnozza (ndr. già campione mondiale di Sandà) presso il FIighter Center 2.0 e dai Maesti Freddy Campbell e Massimo Farina dell’American Top Team di Roma, è stato in grado di regalarci delle performance di altissimo livello, giungendo al quarto posto nella sua categoria (ndr. Ricca di atleti di grande valore).

Indubbia rimane la sua tenacia e il suo grande talento, che insieme ad un impegno costante negli allenamenti e al duro lavoro tecnico hanno permesso al giovane umbro di farci sognare una medaglia all’interno della gabbia.

A Tiziano non possiamo che fare i migliori in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e i complimenti per la bellissima prestazione che ha regalato a noi Italiani e alla sua Umbria.