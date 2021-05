Ternana-Perugia 1-0, Bandecchi 'snobba' il derby: "Una vittoria come le altre"

IL presidente dopo il trionfo in Supercoppa: "Contento per il trofeo e per i tifosi, ma la vittoria del campionato mi ha dato più soddisfazione"

Il presidente Stefano Bandecchi 'snobba' il derby al termine del match che ha visto la Ternana battere 1-0 il Perugia al Liberati (porte ancora chiuse per l'emergenza coronavirus) e conquistare la Supercoppa di Serie C.

"Siamo contenti per il trofeo e per i tifosi - dice il numero uno rossoverde ai microfoni di Rai Sport dopo il match - ma questa vittoria è come una delle altre che abbiamo ottenuto fin qui. Mi dispiace deludervi - dice ai giornalisti in studio - ma la vittoria del campionato mi ha dato più soddisfazione di questo derby, a cui le squadre sono arrivate anche un po' scariche".

