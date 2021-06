Tennis, Serie B2: padrone a Forte dei Marmi, lo Junior Perugia aspetta il derby

Perentoria affermazione esterna contro il Tc Italia per la formazione di capitan Lepri, ancora in corsa per i playoff. Domenica sfida ai cugini del Tc Perugia

Travolgente successo esterno per lo Junior Tennis Perugia, che nella sesta giornata del girone 7 di Serie B2 maschile sbanca Forte dei Marmi con un perentorio 6-0. I gialloblù di capitan Lepri hanno fatto la voce grossa in casa del Tennis Club Italia, conquistando una vittoria preziosa in vista dell’ultima sfida del raggruppamento che domenica prossima opporrà Gerini e compagni ai cugini del Tennis Club Perugia.

Nessun problema particolare per i gialloblù, che hanno letteralmente dominato il match. L’unica sfida equilibrata quella che ha visto vittorioso Andrea Militi Ribaldi in tre set al cospetto di Pietro Perego. L’eugubino è partito alla grande nel primo set, per poi subire la reazione dell’avversario che però ha ceduto alla distanza. In scioltezza le prestazioni di Tomas Gerini, Gilberto Casucci e Davide Natazzi mentre nei doppi si è distinto anche un ottimo Federico Cecconi. Tutto è ancora possibile per quanto riguarda le sorti della compagine perugina, come detto attesa al derby casalingo nell’ultima giornata. Con lo Junior ancora in corsa per i playoff.

Tennis Club Italia - Junior Tennis Perugia 0-6

Singolari - Tomas Gerini b. Walter Trusendi 6-1 6-4; Andrea Militi Ribaldi b. Pietro Perego 6-0 2-6 6-4; Gilberto Casucci b. Niccolò Ferrari 6-2 6-1; Davide Natazzi b. Alessio Tatini 6-1 6-3.

Doppi - Gerini/Cecconi b. Ghilarducci/Tatini 6-3 6-3; Casucci/Militi Ribaldi b. Ferrari/Perego 6-0 6-2

Capitano: Andrea Lepri

CLASSIFICA - Ct Pontedera 13 (22 incontri vinti), Tc Viterbo 13 (25), Junior Tennis Perugia 10 (21), Tc Perugia 9 (19), Ct Lucca 5 (14), Tc Italia 1 (4), Ct Giotto 0 (3)

Ultima giornata (domenica 20 giugno) - Junior Tennis Perugia – Tc Perugia, Ct Pontedera – Ct Lucca, Tc Italia – Ct Giotto, riposa Tc Viterbo

Regolamento: la prima in B1, seconda ai playoff, terza salva, quarta e quinta ai playout, sesta e settima retrocesse in serie C