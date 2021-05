Tennis Serie B2, pari al debutto per lo Junior Perugia: 3-3 contro il Ct Pontedera

Finisce in pareggio l'equilibrata e combattutissima sfida sui campi in rosso di via XX settembre, con i ragazzi di capitan Lepri attesi ora dalla trasferta in casa del Ct Lucca

Pari al debutto in Serie B2 per la squadra dello Junior Tennis Perugia capitanato da Andrea Lepri, che ha chiuso sul 3-3 l'equilibrata e combattutissima sfida contro il Ct Pontedera.

Negli incontri di singolare, per la formazione perugina sono arrivati punti grazie ai talenti cresciuti in casa, Gilberto Casucci e Davide Natazzi, che si sono imposti rispettivamente su Paolini e Lolli. Un pizzico di difficoltà in avvio per Casucci, complici le condizioni pesanti dei campi, con la pioggia che ha provocato anche la sospensione delle partite. Alla distanza però ‘Gilbo’ non ha tradito le attese portando a casa il punto.

Niente da fare invece per i primi due singolaristi gialloblù, Tomas Gerini e Andrea Militi Ribaldi, superati dallo zimbabwese Lock e da Gabriele Volpi. Gli stessi due portacolori juniorini si sono rifatti immediatamente nel doppio, strappando il prezioso successo al cospetto di Volpi e Paolini. Grande battaglia nella sfida decisiva, con Casucci e Natazzi bravi a trascinare al super tie-break Lock e Piacente: qui però gli alfieri del Ct Pontedera hanno dimostrato maggiore lucidità fissando il risultato finale sul 3-3.

Domenica prossima per lo Junior Tennis Perugia è in programma la trasferta in casa del Circolo Tennis Lucca. Nella formazione di capitan Lepri figurano anche Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e Andrea Cavicchi.

Junior Tennis Perugia-Circolo Tennis Pontedera 3-3

Singolari - Benjamin Lock b. Tomas Gerini 6-2 6-0; Gabriele Volpi b. Andrea Militi Ribaldi 6-2 6-2; Gilberto Casucci b. William Paolini 1-6 6-2 6-0; Davide Natazzi b. Andrea Lolli 6-2 6-3.

Doppi - Gerini/Militi Ribaldi b. Volpi/Paolini 6-4 6-1

Lock/Piacente b. Casucci/Natazzi b. 6-1 4-6 10-6

Capitani: Andrea Lepri, Daniele Toni

Giudice Arbitro: Roberto Natali

Arbitri di sedia: Riccardo Gori, Francesco Massari

Commissario di campo: Enrico Brensacchi