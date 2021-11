Tennis, Serie A1: a Forte dei Marmi non basta Mansouri allo Junior Perugia, che va ai playout da ultimo

Serie A1, sfide tutte equilibrate a Forte dei Marmi

Ma lo Junior Tennis Perugia capitola ancora

Non basta un grande Mansouri, capace di superare il nr.96 mondiale Taberner

I gialloblù lottano ma perdono con rammarico tutti gli incontri di singolare al terzo set e sono matematicamente ultimi nel girone. Domenica ultima sfida in casa del Tc Parioli, poi i playout per evitare la retrocessione

Lo Junior Tennis Perugia dà battaglia ma è costretto ad arrendersi a Forte dei Marmi, dove è uscito sconfitto dal match di Serie A1 contro il Tc Italia in quello che era un autentico viatico per il terzo posto del girone 4 in grado di assicurare il vantaggio del fattore campo nei playout. Un ko che lascia tanto amaro in bocca, perché ancora una volta Gerini e compagni hanno lottato alla grande, dimostrandosi all’altezza prima di alzare bandiera bianca sempre al terzo set in tre singolari e in un doppio.

Per il club di via XX settembre è così matematico l’ultimo posto nel ragguppamento: ad una sola giornata dal termine del gruppo regolamentare (domenica gialloblù a Roma in casa del Tc Parioli) i perugini sanno che ai playout servirà una vera impresa nel doppio confronto contro una terza di un altro girone, che avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa.

Tornando al 4-2 incassato in Versilia, c’è comunque da applaudire il tunisino Skander Mansouri, capace di prendersi una bella soddisfazione battendo lo spagnolo Taberner (n. 96 del mondo) con una prestazione straordinaria al servizio (ben 15 aces). Come detto poi tre sconfitte brucianti al terzo set: Tomas Gerini e Gilberto Casucci erano partiti bene vincendo il primo set prima di inchinarsi rispettivamente a Furlanetto e Graziani. Niente da fare inoltre per Francesco Passaro al cospetto dell’esperto Walter Trusendi. Nei doppi, entrambi culminati al super tie-break, punto perugino con Casucci e Passaro mentre Mansouri e Militi Ribaldi hanno impensierito non poco i più quotati Taberner e Trusendi, vincenti in rimonta.

RISULTATI:

Tc Italia Forte dei Marmi – Junior Tennis Perugia 4-2

Singolari - Skander Mansouri b. Carlos Taberner 76 64; Walter Trusendi b. Francesco Passaro 61 67 61; Marco Furlanetto b. Tomas Gerini 26 63 63; Manfredi Graziani b. Gilberto Casucci 36 75 64.

Doppi - Taberner/Trusendi b. Mansouri/Militi Ribaldi 36 63 104; Passaro/Casucci b. Furlanetto/Graziani 36 62 119

Capitano: Roberto Tarpani

Vice capitano: Andrea Grasselli

Risultati Quinta giornata girone 4 serie A1: Ct Vela Messina – Tc Parioli 4-2, Tc Italia – Junior Tennis Perugia 4-2

Classifica: Ct Vela Messina 13, Tc Parioli 8, Tc Italia 6, Junior Tennis Perugia 1

Ultimo turno (domenica 21 novembre): Tc Italia – Ct Vela Messina, Tc Parioli – Junior Tennis Perugia