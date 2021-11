Tennis Serie A1, Junior Perugia: playout salvezza contro il Tc Santa Margherita Ligure di Seppi

Junior Tennis Perugia, sulla strada per la salvezza c'è il il Tc Santa Margherita Ligure. Questo il verdetto del sorteggio effettuato nella sede della Federtennis che ha definito gli accoppiamenti delle sfide decisive per restare in Serie A1: per i gialloblù match di andata domenica prossima (28 novembre) sul rosso di via XX Settembre, mentre al ritorno saranno impegnati in trasferta (fattore campo in favore dei liguri che hanno chiuso al terzo posto nel girone 2, mentre i perugini hanno terminato in ultima posizione il girone 4).

Un'avversaria ricca di nomi importanti come lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 50 mondiale), il francese Benjamin Bonzi (n. 63), l’ex azzurro Andreas Seppi (in passato n. 18 Atp e capace di battere anche Roger Federer agli Australian Open del 2015). Ma anche l’austriaco Dennis Novak o il pugliese Thomas Fabbiano, per tanti anni tesserato con la Tennis Training School di Foligno ed anche n. 70 mondiale in carriera. Senza dimenticare altri azzurri come Lorenzo Giustino e Andrea Basso, quest’ultimo vincitore del torneo internazionale Itf Fbm Tennis Cup 'Memorial Poppy Vinti' che nello scorso luglio si è giocato proprio sui campi del club perugino.

La formazione dello Junior, capitanata da Roberto Tarpani e dal vice capitano Andrea Grasselli, è invece composta dall'argentino Juan Inacio Londero Picco (nr. 140 Atp), dal tunisino Skander Mansouri (nr. 401), da Francesco Passaro (nr. 596), dal serbo Tomislav Brkic (nr. 800 in singolare e nr. 53 in doppio), da Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e Ioannis Kontourakis.