Junior Tennis Perugia, chiuso con un ko il girone 4 di Serie A1: le possibili avversarie nei playout

Non arriva l'impresa per lo Junior Tennis Perugia, che a Roma cede al Tc Parioli e chiude con 5 sconfitte in 6 gare il girone regolamentare della Serie A1, sperando ora di ottenere la salvezza attraverso le due partite di playout. Nella mattina di martedì (23 novembre) è in programma il sorteggio che ufficializzerà chi tra Tc Crema, Tc Santa Margherita e Selva Alta Vigevano, sarà avversario di Passaro e compagni.

Sul campo dei capitolini i gialloblù come sempre hanno lottato tenendo testa agli avversari, senza però trovare il cinismo e la continuità necessarie per portare a casa punti. Ne sa qualcosa ad esempio Francesco Passaro, che ha dato vita ad un grande match contro il talento di casa Flavio Cobolli, azzurrino in rampa di lancio attualmente nr.218 mondiale ed autore di uno strepitoso 2021. Il ‘remake’ della finale di Salsomaggiore nel 2019, quando al prestigioso torneo juniores il perugino aveva conquistato il titolo battendo il romano, stavolta è appannaggio del romano che si è imposto in rimonta.

Spreca qualcosa anche Andrea Militi Ribaldi, che non riesce a concretizzare due set point in avvio e cede quindi a Pietro Rondoni. E lotta come un leone, al solito, Tomas Gerini piegato solo al tie-break del terzo set da Matteo Fago, mentre Gilberto Casucci nulla ha potuto contro Bessire. Ininfluenti i doppi, che hanno visto comunque primeggiare in entrambi i casi i ragazzi di capitan Roberto Tarpani.

Adesso, come detto, le due sfide di playout, in cui lo Junior Tennis Perugia sarà chiamato ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo per tenersi stretta la serie A1, un torneo stellare dove si sono visti all’opera diversi Top 100, tanto per rendere l’idea. Ma da questo punto di vista i gialloblù sono preparati, hanno sempre dimostrato uno straordinario attaccamento alla maglia e già da domenica, tra le mura amiche per la sfida salvezza di andata, sono pronti a dare battaglia.

Tc Parioli- Junior Tennis Perugia 4-2

Singolari:

Flavio Cobolli b. Francesco Passaro 46 63 64

Matteo Fago b. Tomas Gerini 62 46 76

Pietro Rondoni b. Andrea Militi Ribaldi 75 64

Francesco Bessire b. Gilberto Casucci 62 62

Doppi:

Passaro/Militi Ribaldi b. Vulpitta/Bessire 63 63

Gerini/Casucci b. Fago/Grassi 64 26 103

Capitano: Roberto Tarpani

Vice capitano: Andrea Grasselli

Risultati sesta giornata girone 4 Serie A1: Tc Italia – Ct Vela Messina 4-2, Tc Parioli – Junior Tennis Perugia 4-2

Classifica: Ct Vela Messina 13 (playoff), Tc Parioli 11 (salva), Tc Italia 9 (playout), Junior Tennis Perugia 1 (playout)