Tennis, Passaro debutta al Memorial Poppy Vinti: a Perugia fari puntati sul beniamino di casa

Cresce l'attesa per il beniamino di casa Francesco Passaro, che nella serata di oggi (mercoledì 21 luglio, ore 20.30) debutterà nel primo turno del Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale maschile con montepremi da 15mila dollari in programma sulla terra rossa dello Junior Tennis Perugia.

WILD CARD - Il ventenne perugino allievo del Maestro Tarpani, cresciuto sui campi di via XX settembre dove fino a domenica è in programma la manifestazione, è entrato in tabellone con una 'wild card' e sfiderà il napoletano Riccardo Di Nocera (proveniente dalle qualificazioni dove al turno decisivo ha superato 7-5 6-4 Niccolò Catini) e spinto dal tifo della città andrà a caccia di un risultato importante per continuare la scalata al ranking mondiale. In campo nel ricco mercoledì dello Junior anche la prima testa di serie, lo svedese Dragos Nicolae Madaras nr. 550 del ranking Atp, opposto (alle ore 18.30) al qualificato veneto Mattia Frinzi che si allena alla Tennis Training Foligno.