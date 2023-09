Tennis in carrozzina, Francesco Felici vince la semifinale degli US Open di New York

Francesco Felici, il tennista su carrozzina di Bastia Umbra, testa di serie numero 1 agli US Open, in corso a New York, ha vinto la semifinale contro lo statunitense Charlie Cooper con il punteggio di 6-0, 6-3.

Procede inarrestabile a suon di vittorie l'eccezionale avventura dell'atleta umbro sui prestigiosi campi di Flushing Meadow: questa sera alle ore 21 (ora italiana) disputerà la finale contro l'inglese Dahnon Ward.

L’intensa attività di Felici ha recentemente dato spunto alla nascista del comitato “Ricominciamo da Francesco”, la cui azione è espressamente volta a favorire e sostenere la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e internazionali del giovane Atleta paralimpico umbro.

L’avventura al grande Slam di New York di Felici gode del patrocinio del Comune di Perugia e del sostegno della Fondazione Perugia.