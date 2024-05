Tennis, Passaro fuori da Roma con più di un rimpianto. Ma il talento perugino sembra essere tornato

Il fatto che i rimpianti siano più delle assoluzioni confermano che Francesco Passaro è di un altro livello rispetto a quello che la sua classifica, 240, dichiara. Con Nuno Borges l’approdo agli ottavi di finale del Master 1000 di casa è stata più che un’ipotesi. Il tennista perugino c’è andato vicino per non dire vicinissimo. Match point non concretizzato nel secondo set, dopo aver vinto il primo, un break che non si è concretizzato per una risposta sbagliata. E quindi ancora un the break, proprio quelli che Passaro non aveva fallito quando è servito per superare i turni precedenti, da sfavorito, ma solo sulla carta. Perché in campo, anche nella sconfitta, i numeri e la classifica hanno dimostrato di non essere così veritieri. Bene per il talento made in Junior Tennis che è tornato a farsi sentire e vedere, in una bolgia di Grand Stand che ha tifato come se fosse stata Coppa Davis. Riparte da qui Passaro, dall’ottimo torneo di Roma e da quelle occasioni che non è riuscito a concretizzare. Il tennis torna ad esserci e a far sperare non solo i tifosi perugini. In assenza dei big di casa nostra, le aspettative su di lui erano molte. Le ha deluse solo per il risultato finale. Che, è vero, è quello che conta, ma, come si dice, la stagione è ancora lunga. Passaro ha gambe e spalle grosse, metaforicamente e non. È cresciuto fisicamente e tennisticamente, mancano i match di alto livello, ma questo lo sa anche lui e lo sa coach Roberto Tarpani. Un passo alla volta, Francesco c’è.