Tennis, Serie B2: blitz a Lucca e prima vittoria in campionato per lo Junior Perugia

Dopo il pari in casa all'esordio contro il Ct Pontedera successo esterno per i ragazzi di Lepri: Gerini solido, Casucci e Natazzi non tradiscono, bene i doppi. E domenica si va a Viterbo

Blitz in Toscana per la squadra di Serie B2 dello Junior Tennis Perugia. Dopo il pari casalingo contro il Ct Pontedera nel match di esordio della competizione, i ragazzi di Andrea Lepri hanno infatti espugnato il campo del Circolo Tennis Lucca ottenendo così la prima vittoria in campionato. Una prestazione di grande spessore per Gerini e compagni, che dopo aver chiuso in vantaggio 3-1 i singolari, hanno portato a casa il successo pieno grazie al doppio Casucci-Cecconi.

In avvio i padroni di casa hanno capitalizzato il punto dell’ungherese Szintai al cospetto di Andrea Militi Ribaldi, che nel secondo set ha provato a contrastare il magiaro senza però riuscire a prolungare la contesa. Sul velluto le prestazioni di Gilberto Casucci e Tomas Gerini, vittoriosi entrambi in due set. Casucci ha domato senza problemi Picchi, Gerini ha spento le velleità di Ribecai lasciandogli quattro games. Solida anche la performance di Davide Natazzi, vittorioso al cospetto di Guidotti. Più equilibrati i doppi, che hanno visto comunque trionfare i gialloblù.

Il punto della vittoria è arrivato grazie alla coppia composta da Gilberto Casucci e Federico Cecconi, che dopo una partenza tribolata hanno rimontato Ribecai/Picchi affermandosi al super tie-break. In conclusione è arrivato anche il quinto punto, con Gerini e Militi Ribaldi ed anche in questo caso al super tie-break. Domenica prossima i gialloblù saranno impegnati ancora in trasferta, in casa del Tennis Club Viterbo.

Circolo Tennis Lucca-Junior Tennis Perugia 1-5

Singolari - Tomas Gerini b. Michele Ribecai 6-3 6-1; David Szintai b. Andrea Militi Ribaldi 6-1 6-4; Gilberto Casucci b. Jacopo Picchi 6-1 6-0; Davide Natazzi b. Francesco Guidotti 7-5 6-2.

Doppi - Casucci/Cecconi b. Ribecai/Picchi 1-6 6-2 10-7; Gerini/Militi Ribaldi b. Szintai/Cerri 7-5 5-7 10-6.

Capitano: Andrea Lepri