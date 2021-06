Tennis, Serie B2: riscatto immediato per lo Junior Perugia, travolto il Ct Giotto Arezzo

Riscatto immediato per la squadra di B2 dello Junior Tennis Perugia, che dopo il passo falso di Viterbo torna al successo sul rosso 'amico' di via XX settembre superando la formazione del Circolo Tennis Giotto Arezzo.

Senza troppi problemi i primi tre match di singolare, con Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi e Gilberto Casucci che lasciano in tutto sei games agli avversari. Più combattuta invece la sfida di Davide Natazzi (in foto), che ha domato comunque in due set la resistenza di Filippo Alberti. Nei doppi bene anche Federico Cecconi per lo Junior, mentre gli aretini grazie al tandem Rossi/Alberti hanno siglato il punto della bandiera per il 5-1 finale appannaggio della squadra di capitan Andrea Lepri.

Domenica prossima il girone 7 della B2, prevede il turno di riposo per i gialloblù perugini che torneranno in campo il 13 giugno a Forte dei Marmi, in casa del Tc Italia. Chiusura del girone poi il 20 giugno nell’attesissimo derby casalingo contro i cugini del Tc Perugia.

JUNIOR TENNIS PERUGIA-CT GIOTTO AREZZO 5-1

Singolari - Tomas Gerini b. Tommaso Orlandi 6-2 6-0; Andrea Militi Ribaldi b. Francesco Rossi 6-2 6-0; Gilberto Casucci b. Filippo Fratini 6-2 6-0; Davide Natazzi b. Filippo Alberti 6-4 7-5.

Doppi - Gerini/Cecconi b. Orlandi/Sgrevi 6-1 6-2; Rossi/Alberti b. Casucci/Natazzi 4-6 7-6 10-7.

Capitani: Andrea Lepri, Giovanni Ciacci

Giudice Arbitro: Francesco Loris Termite

Arbitri di sedia: Cristian Minciaroni, Francesco Massari