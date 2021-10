Superlega, Solè spinge la Sir Safety Perugia sulla strada per Verona: "La battuta può essere l'arma decisiva"

SEBASTIAN SOLÈ: “IN CAMPO AGGRESSIVI, LA NOSTRA BATTUTA POTRÀ ESSERE IMPORTANTE”

- Il centrale argentino presenta la sfida di domenica a Verona: “Ci aspetta una partita difficile. Quella gialloblu è una squadra giovane, che avrà grande carica alla sua prima partita in casa davanti al proprio pubblico, è una squadra ben organizzata nella fase di muro-difesa ed ha due posti quattro giovani, ma di grandissimo potenziale in particolare in attacco” -

Rotta su Verona per la Sir Safety Conad Perugia, che dopo il debutto vincente in Superlega contro Cisterna farà visita domenica (17 ottobre, ore 18 con diretta tv su Rai Sport) alla formazione scaligera nella seconda giornata di campionato. A presentare il match il centrale Sebastian Solè, uno dei tanti ex della partita (al pari di Ter Horst, Colaci, Mengozzi e coachGrbic): “Veniamo da una settimana nella quale abbiamo avuto tempo per lavorare bene ed anche per recuperare - spiega l'argentino -. Domenica scorsa abbiamo vinto e ritrovato il nostro pubblico, un un qualcosa di davvero emozionante. Da quella partita ci portiamo via alcune cose buone ed alcuni aspetti positivi, sappiamo al tempo stesso che non tutto è stato perfetto. È poco tempo che lavoriamo insieme, abbiamo grandi margini di miglioramento ed il nostro obiettivo è crescere gara dopo gara nelle situazioni dove sappiamo di poter e dover fare meglio”.

La prossima sfida sarà dunque un banco di prova importante per i bianconeri: “A Verona ci aspetta una partita difficile - continua Solè -. Quella gialloblu è una formazione giovane, che avrà grande carica alla sua prima partita in casa davanti al proprio pubblico, è una squadra ben organizzata nella fase di muro-difesa ed ha due posti quattro giovani, ma di grandissimo potenziale in particolare in attacco. Soprattutto lì dovremo essere attenti e precisi. Credo che la nostra fase break possa essere importante, specialmente la battuta, un’arma che dovremo utilizzare al meglio. E poi dovremo entrare in campo aggressivi e determinati per portare la vittoria a Perugia.”

Solè, come detto, torna nella città scaligera da ex: “Tornare a Verona per me è sempre un piacere. Ero al mio rientro nel campionato italiano, credo di aver fatto due buone stagioni. Poi Verona è una città bellissima e mi sono trovato molto bene. Mi aspetto un bel pubblico domenica al palazzetto e spero che la partita offra un piacevole spettacolo”.

Tra una settimana poi c'è la Final Four di Supercoppa: “Ancora abbiamo davanti a noi una partita importante da giocare quindi non ne abbiamo parlato, ma un pensiero alla Supercoppa ovviamente lo abbiamo fatto, anche perché sappiamo che quando si gioca per un trofeo in palio è sempre bello ed emozionante. Incontreremo altre tre squadre che come noi la vorranno vincere. L’anno scorso le gare di Supercoppa furono le prime della stagione, quest’anno le squadre stanno già trovando l’intesa in queste prime giornate di campionato, per cui - conclude il centrale bianconero - penso che il livello sarà subito molto alto e che sarà un bello spettacolo da vedere”.