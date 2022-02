Volley, torna la Superlega al Palabarton: domani i Block Devils sfidano la Kioene Padova

Torna di fronte al proprio pubblico per un match di Superlega la Sir Safety Conad Perugia che ospita domani pomeriggio al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18:00, la Kioene Padova per la nona giornata di ritorno e quint’ultima di campionato.

Di fronte la prima della classe contro la nona con Perugia che cerca il bottino pieno per mantenere la vetta e tenere a distanza le avversarie dirette e Padova che invece cerca un colpo importante nella lotta alla salvezza.

“Torniamo con la testa alla Superlega e ci tuffiamo nel rush finale di regular season con l’obiettivo di difendere il primo posto attuale. La prima tappa di questo ultimo scorcio di campionato è il match casalingo di domani contro Padova e, prima di tutto, è sempre un piacere per me giocare contro la Kioene e poter incontrare ed abbracciare ex compagni e dirigenti. Sotto l’aspetto più puramente tecnico ci aspetta una gara complicata contro un avversario che gioca una bella pallavolo e che è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza ed allo stesso tempo utili per raggiungere i playoff. Noi siamo in un buon momento, in Superlega veniamo dalla vittoria molto importante di Modena e vogliamo prenderci i tre punti per consolidare il primato e tenere a distanza le avversarie. Sarà dura, dovremo soprattutto mettere pressione con il nostro servizio ed arginare Bottolo e Weber che sono gli attaccanti principali di Padova” dice alla vigilia del match il regista bianconero Dragan Travica, uno degli ex della partita.

La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass rafforzato e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Il match di domani tra Perugia e Padova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. Un’ampia sintesi di Perugia-Padova sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.