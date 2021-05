Perugia, Angella operato: salterà il derby di Supercoppa contro la Ternana

Brutta notizia in casa Perugia a cinque giorni dal derby in casa della Ternana che sabato (22 maggio) assegnerà la Supercoppa di Serie C: il Grifo non avrà infatti a disposizione il capitano Angella al centro della difesa, dove mancherà per infortunio anche Negro). La notizia era nell'aria ma si è materializzata oggi con il bollettino medico diramato dal club biancorosso.

"AC Perugia Calcio - si legge nella nota - comunica che in data odierna il giocatore Gabriele Angella è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal prof. Giuliano Cerulli con la collaborazione del dott. De Angelis presso la clinica Villa Fiorita. Il giocatore, che sarà dimesso in serata, potrà riprendere a correre tra una settimana mentre per la ripresa dell’attività allenante sono previste 5 settimane".