Successo in Supercoppa , a Perugia splende il sole: “Sono contentissimo, era l'inizio che sognavo"

Dai after bellissimo per la Sir Safety Conad Perugia, rientrata nella notte da Verona con un passeggero in più sul pullman, la Del Monte®Supercoppa conquistata ieri battendo in finale, dopo una battaglia di due ore e ventidue minuti, la Cucine Lube Civitanova. Successo entusiasmante quello dei Block Devils che hanno saputo sopperire alle assenze ed hanno saputo resistere ad un avvio importante degli avversari dimostrando qualità caratteriali prima ancora che tecniche di notevole fattura.

Successo che è il miglior viatico possibile in vista dell’avvio della stagione di Superlega (oggi giorno di riposo, la squadra si troverà domani pomeriggio al PalaBarton per dare il via alla preparazione della prima campionato in casa contro Vibo mercoledì sera), successo che dà consapevolezza e che certifica la bontà del grande lavoro svolto in questi due mesi dai ragazzi e dallo staff tecnico. Ma meglio di qualsiasi considerazione, a descrivere la soddisfazione per la conquista della Supercoppa sono le voci dei protagonisti stessi raccolte al termine del match.

Vital Heynen (primo allenatore): “Per noi era importante vincere con un avversario di grande livello come Civitanova e senza dimenticare che eravamo senza due giocatori. Ma la squadra ha giocato sempre, dimostrando grande carattere. Abbiamo lavorato molto sulla costruzione di un gruppo coeso, i ragazzi hanno giocato sempre insieme”.

Wilfredo Leon (schiacciatore ed Mvp della finale): “L’Mvp è stata la squadra. Abbiamo fatto un lavoro duro in preparazione e la Supercoppa l’ha vinto la squadra con il lavoro di ogni giorno. Abbiamo combattuto, è stata una finale bellissima contro uno squadrone come la Lube. Grazie ai nostri tifosi che sono venuti ed a quelli che hanno tifato da casa”.

Aleksandar Atanasijevic (opposto e capitano): “Non sapevo come alzare la coppa, era la prima volta da capitano. Ma dai, in fondo sono stato bravo (scherza Aleksandar, ndr) e spero di abituarmi. Sono felicissimo. è una bellissima vittoria, sognavo questo momento e voglio ringraziare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri e cantato con le mascherine per tutta la partita. Abbiamo dimostrato carattere e di saper giocare anche nei momenti di difficoltà. Ringrazio i compagni ad uno ad uno. Siamo una squadra nuova, era tanto tempo che non giocavamo e questo è un trofeo importante”.

Sebastian Solè (centrale ed autore degli ultimi due punti nel tie break): “Sono contentissimo, questa coppa era quello che sognavo e che mi aspettavo. Dopo tanti mesi fermi, portiamo a Perugia un trofeo importantissimo ed è una bella cosa per la città e per tutto l’ambiente. Abbiamo vinto come squadra, lottando sempre contro un avversario forte e giocando già una bella pallavolo. Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre vicino”.

Thijs Ter Horst (schiacciatore di ruolo, ieri all’occorrenza anche opposto): “Sapevamo che senza Bata e Russo tutti avremmo dovuto dare qualcosa in più. In finale serviva una mano alla squadra nel ruolo di opposto, mi sono messo subito a disposizione ed ho dato tutto. È data una partita con un livello alto di pallavolo. Possiamo naturalmente fare molto meglio e lavoreremo per questo, ma in finale era importante solo vincere. La mia avventura a Perugia non è iniziata male, dai (sorride Thijs, ndr). Sono venuto qui per questo, volevo far parte di una squadra che gioca per vincere. Ci siamo riusciti subito al primo tentativo ed è stato bellissimo”.

LUNEDÌ PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DA AUTOCENTRI GIUSTOZZI - Si terrà lunedì pomeriggio la presentazione ufficiale della Sir safety Conad Perugia. Reduci dal successo in Supercoppa i Block Devils alzeranno il sipario sulla nuova stagione nella consueta e consolidata location dello showroom di Autocentri Giustozzi in via Settevalli 235 a Perugia, dove, a partire dalle ore 19:15 al termine dell’allenamento pomeridiano, giocatori e staff saranno accolti nelle sale del partner bianconero dagli organi di informazione per una conferenza stampa che, ovviamente a differenza delle passate stagioni, sarà a porte chiuse e verrà trasmessa live in streaming nei canali social della società bianconera.