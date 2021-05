Perugia, appuntamento al Curi: la Nord chiama a raccolta i tifosi prima del derby

Il popolo biancorosso si riunirà nel piazzale Guido Mazzetti prima della partenza del Grifo, che farà visita alla Ternana nella sfida decisiva per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C

Un ringraziamento per la strepitosa rimonta sul Padova culminata nella promozione in Serie B ma anche una spinta in vista dell'ultima sfida della stagione, quella di sabato (22 maggio) sul campo della Ternana nel derby che assegnerà la Supercoppa e decreterà la 'regina' della Serie C. Gli ultras della Curva Nord chiamano a raccolta tutti i tifosi del Grifo e l'intero popolo biancorosso, con l'appuntamento fissato al Curi (venerdì 21 ore 18) alla vigilia del match.

IL COMUNICATO DELLA CURVA NORD:

"Il Grifo è tornato in Serie B! Merito di una grande squadra e di un grande allenatore, un gruppo coeso e determinato che non ha mai smesso di crederci, fino alla vittoria! Abbiamo avuto modo di fargli sentire il nostro calore prima dell'ultima battaglia, non ci è stato possibile ringraziarli al ritorno. Meritano loro, come se le merita la piazza di Perugia tutta, ultras e tifosi, una festa che sia tale. Chiamiamo pertanto a raccolta i tifosi del Grifo, dui tutte le età; che ognuno porti una sciarpa, uno stendardo, una bandiera biancorossa.

L'appuntamento è venerdì 21 ore 18 nel piazzale Guido Mazzetti (sotto la gradinata) prima della partenza della squadra per il derby di Supercoppa, per dare ancora la nostra spinta ai ragazzi e per ringraziarli come meritano visto il traguardo raggiunto. Nel rispetto della normativa anti-Covid e per il bene di tutti, invitiamo i partecipanti ad attenersi al protocollo adottando le misure di sicurezza vigenti.

Data l'impossibilità di un contatto diretto con squadra e staff resteremo a qualche metro di distanza, sarà esposto per l'occasione uno striscione dietro al quale ci posizioneremo tutti. Avanti insieme popolo del Grifo! Per la maglia e la città... ostinatamente A.C. Perugia!"