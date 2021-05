Ternana-Perugia 1-0, Kouan pensa già alla 'vendetta': "Ci rifaremo in Serie B"

Il centrocampista deluso dopo il ko nel derby di Supercoppa, chiuso in dieci per l'espulsione di Vanbaleghem: "Dopo il primo tempo potevamo stare sul 2-0, peccato. Abbiamo dato tutto, ci riproveremo nella prossima stagione"

Non maschera la delusione Christian Kouan dopo il ko del Perugia nel derby di Supercoppa giocato contro la Ternana allo stadio Liberati di Terni (ancora chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus).

"Ci dispiace moltissimo per i nostri tifosi, che ieri ci avevano dato una carica incredibile" dice nel post partita ai microfoni di Rai Sport il centrocampista biancorosso, che pensa già alla 'vendetta': "Il derby è importante per l'Umbria e oggi è stata una partita strana, perché dopo il primo tempo avremmo potuto essere sul 2-0 e invece siamo stati puniti. Abbiamo dato tutot e ci abbiamo provato, proveremo subito a rifarci nella prossima stagione in B".

