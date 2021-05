Ternana-Perugia 1-0, Comotto: "Perdere il derby dà fastidio, ora pensiamo a tenerci la B"

Il direttore generale biancorosso dopo il ko in Supercoppa: "Non contava molto ma ci dispiace, adesso concentriamoci sul futuro: mai più nelle sabbie mobili della C"

C'è delusione in casa Perugia dopo il ko con la Ternana nel derby di Supercoppa al Liberati, che non basta però a smorzare la gioia per essere tornati in Serie B a dieci mesi dall'amara retrocessione dello scorso agosto.

Ternana-Perugia 1-0: niente 'double' per il Grifo, Supercoppa alle Fere

"Perdere un derby dà sempre fastidio - dice Gianluca Comotto ai microfoni di Rai Sport nel post partita - e anche se non troppo importante è sempre un rtofeo. Dispiace perché abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo tempo, la prestazione ci è stata e ci è mancata solo la finalizzazione".

L'attenzione del direttore generale biancorosso è già rivolta alla prossima stagione: "Adesso cercheremo di rendere ancora più competitiva la squadra e di ripartire con l'obiettivo primario della salvezza. Dare continuità alla categoria è fondamentale, perché abbiamo visto quest'anno com'è difficile uscire dalle sabbie mobili della Serie C".