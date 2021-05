Supercoppa, Ternana-Perugia: dubbio Angella, il Grifo rischia l'emergenza al centro della difesa

Con Negro già indisponibile Caserta rischia di dover fare a meno anche del capitano al centro della retroguardia. In mediana out Burrai e in forse Moscati, mentre in attacco recupera Vano

A cinque giorni dal derby con la Ternana, che sabato (22 maggio) assegnerà la Supercoppa di Serie C al Liberati, il Perugia (costretto a vincere per alzare il trofeo) rischia un'emergenza al centro della difesa. In forte dubbio infatti la presenza di capitan Angella, che si è infortunato a una mano in allenamento e proverà in questi giorni a lavorare con un tutore per capire se potrà scendere in campo nella sfida più sentita dell'anno.

In quella zona del campo è sicuramente out Negro e gli unici centrali sicuri di esserci a oggi sono Monaco e Sgarbi, rientrato in campo nella prima sfida di Supercoppa contro il Como dopo aver saltato le ultime 9 gare di campionato per infortunio. Senza Burrai (oggi è in programma l'operazione per il regista) e con Moscati a sua volta in dubbio in mediana, improbabile pare l'arretramento di Vanbaleghem. Il tecnico potrebbe comunque valutare l'opzione di una difesa a tre con Rosi terzo a destra o l'accentramento di uno tra Crialese e Favalli a sinistra. Davanti recuperato invece Vano, che ieri si è allenato regolarmente in gruppo.

LA SITUAZIONE:

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Perugia-Como 2-1

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - Como-Ternana 0-3

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Ternana-Perugia (ore 15, diretta tv su Rai Sport)

CLASSIFICA: Ternana 3, Perugia 3, Como* 0

(*una gara in più)

REGOLAMENTO:

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.