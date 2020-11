Sud Tirolo - Perugia 1 a 1 | Il grifo domina, subito in vantaggio e poi il pareggio su rigore (dubbio). Inizio secondo tempo

1 a 1

Südtirol

1 Poluzzi, 2 El Kaouakibi, 3 Fabbri, 4 Curto, 8 Gatto, 14 Karic, 17 Casiraghi, 18 Rover, 23 Malomo, 29 Magnaghi, 30 Beccaro.

A disposizione: 22 Meneghetti, 6 Gigli, 7 Turchetta,10 Fink, 11 Fischnaller, 12 Pircher, 13 Davi, 16 Calabrese, 19 Greco,21 Tait,25 Polak, 27 Semprini.

Allenatore: Stageno Vecchi

Perugia

1 Fulignati, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia, 8 Burrai, 9 Melchiorri, 11 Murano, 13 Sounas, 14 Crialese, 23 Falzerano

A disposizione: 12 Bocci, 22 Baiocco, 4 Sgarbi, 10 Dragomir, 17 Moscati, 18 Minesso, 19 Vanbaleghem, 20 Bianchimano, 25 Tozzuolo, 27 Cancellotti, 28 Kouan

Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

MARCATORI: 2' Melchiorri, 40' Casiraghi

SECONDO TEMPO - IN CORSO....

PRIMO TEMO - Un grifo che domina che passa dopo due minuti e rischia più volte di raddoppiare. Poi sul finire dei 45 minuti l'unica sbavatura della difesa biancarossa costa carissimo: un calcio di rigore e il conseguente pareggio. E' questa la sintesi di un piacevole primo tempo tra il Sud Tirol e il Perugia che si è chiuso con l'1 a 1. Il Grifo parte subito alla grande: sulla destra Elia è incontenibile ed ottiene un importante calcio d'angolo. Battuto: colpo di testa di Murano che Poluzzi riesce a deviare sul palo ma la palla resta nell'area piccola e si avventa sulla sfera Melchiorri che sigla il vantaggio.

Il Sud Tirol subisce anche perche non gradisce il pressing degli ospiti e difficilmente arrivano al tiro dopo una manovra pulita ma che non porta verso la porta di Fulignati. Invece sulla destra Elia spopola: all'ottavo crossa per Melchiorri che batte subito angolando il tiro ma Poluzzi fa il miracolo respingendo il tiro. Ancore l'estremo difensore si fa notare su un'altra azione pericolosa del Grifo: al 19ennesimo, stavolta è Falzerano a trovare il passaggio giusto in area del Sud Tirol, Elia aggancia la palla e tira da posizione defilata. Polozzi respinge.

Bisogna aspettare il 27esimo per vedere il primo tiro pulito e pericoloso del Sud Tirol: tiro di sinistro di Magnaghi che Fulignati para a terra. I padroni di casa sembrano però procedere a tratti mentre il Grifo colleziona altre palle goal ma senza successo. Al 31esimo ci prova Sounas dopo una mischia in area: tiro al volo ma la palla esce di poco.

Al 40esimo si materializza la beffa nell'unica sbavatura di una difesa biancorossa quasi perfetta: un fallo da rigore - dubbio - causato da Rosi che spalla a spalla cercava di spingere vero l'out di sinistra l'attaccante di casa. Per l'arbitro è rigore: trasforma Casiraghi. Nel finale di primo tempo da annotare: la punizione di Turrai fuori di poco da posizione favorevole e l'ammonizione di Casiraghi a caccia di un secondo rigore per il Sud Tirolo.