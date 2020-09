Giornalisti, fotografi e curiosi, all'Università per Stranieri di Perugia è il giorno di Suarez

Attesa alla sede distaccata dell’Università per Stranieri nel cuore del Parco Santa Margherita. Davanti ai professori dell’ateneo perugino tra poco si presenterà infatti Luis Suarez, bomber uruguagio del Barcellona corteggiato dalla Juventus, per sostenere l’esame di lingua che gli consentirà di ottenere il passaporto Italiano. Capannello di fotografi, giornalisti e curiosi di fronte alla palazzina Lupattelli, che ospiterà l’attaccante partito alle 13.15 con un jet privato da Barcellona verso l’aeroporto San Francesco a Sant’Egidio.

AGGIORNAMENTO - ORE 16.01 - Sempre più folla davanti alla sede distaccata dell’Università per Stranieri di Perugia nel cuore del Parco Santa Margherita, dove alle ore 15.20 è arrivato l’attaccante uruguagio Luis Suarez. Curiosi e giovani tifosi della Juventus, interessata al calciatore, aspettano l’uscita del bomber del Barcellona che in questo momento sta sostenendo l’esame di lingua per ottenere il passaporto italiano.