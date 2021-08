Serie B, le squalifiche: Kouan fermato dal Giudice Sportivo, pieno di 'gialli' per il Perugia

Stop anche per Sampirisi del Monza, mentre il Grifo torna dalla vittoriosa trasferta sul campo del Pordenone con una lunga lista di ammoniti

Sono due i calciatori squalificati dopo la prima giornata di Serie B e uno di questi è Kouan del Perugia, espulso per doppia ammonizione nel match vinto dal Grifo a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone e fermato dal Giudice Sportivo per un turno come Samprisi del Monza.

Nella lunga lista degli ammoniti (prima sanzione) poi, figurano anche i grifoni Bianchimano, Dell'Orco, Falzerano, Rosi, Santoro. Curiosità: oltre all'ammonizione è costata 1.550 euro di multa a Calderoni del Vicenza una simulazione in area avversaria nella gara persa sul campo del Cittadella.