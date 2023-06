"Vendo le Fere e compero il Grifo", Bandecchi in tv per svelare i piani sul futuro delle due squadre di calcio umbre

Santopadre ha detto che il Perugia è in vendita dal 2017. L’arrivo di Massimo Ferrero è una suggestione, anche perché Santopadre ha parlato di almeno 10 milioni per vendere e Ferrero ne avrebbe 8, forse 9, di buonuscita dalla Sampdoria. Ecco allora il “ciclone” Bandecchi che lancia l’offerta di acquisto del Grifo dopo la (ancora non ufficiale) incompatibilità tra la carica di sindaco di Terni e proprietario delle Fere.

L’argomento sarà il tema principale della trasmissione “Fuori Campo” con Riccardo Marioni questa sera alle 21.30 su Umbria TV con Stefano Bandecchi in collegamento e chiamato a chiarire quelle tre frasi che hanno gettato scompiglio in due città e in due opposte tifoserie: “le Fere passeranno ad altri imprenditori” ha detto Bandecchi, per poi aggiungere “comprerò una squadra di un’altra città” e “non escludo di poter prendere una parte del Perugia”.

E visto che ha parlato di una parte del Perugia, Bandecchi potrebbe acquistare delle quote societarie, magari di maggioranza. È pensabile una società dove siedono al tavolo a prendere decisioni Santopadre e Bandecchi? I due appaiono entrambi come i conducenti e difficilmente cederebbero il volante l’uno all’altro. Lo stesso Bandecchi, d’altronde, in un’occasione ebbe a dire che farebbe società con chiunque, tranne che con Bandecchi.

Staremo a vedere (anche la trasmissione).