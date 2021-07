Roberto Mancini e Leonardo Bonucci: "Vogliamo dedicare la finale a Spinazzola"

Leonardo Bonucci e Roberto Mancini, come tutti gli azzurri, si preparano ad affrontare la Spagna e rivolgono un pensiero a Spinazzola, appena operato per la lesione al tendine di Achille.

“La Spagna? Non ci sono favoriti. C'è voglia da parte di tutti di fare una grande prestazione, di vivere questa gara con trasporto e umiltà, per portare a casa il risultato. Ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani e vogliamo dedicare la finale a Spinazzola” ha detto Bonucci in conferenza stampa.

Spinazzola operato al tendine d'Achille: "Intervento riuscito, ci vediamo presto"

Stando a quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, invece, il commissario tecnico Roberto Mancini avrebbe fatto una promessa a Spinazzola: “Lo vinciamo per te” riferendosi all’europeo che si sta giocando in queste settimane.