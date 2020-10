Serie C, girone B: risultati della 7ª giornata e classifica, il Grifo rientra nel 'gruppone' di testa

La terza vittoria di fila (2-1 alla Vis Pesaro sul prato amico del Curi nella 7ª giornata) riporta il Perugia nel 'gruppone' di testa. Una classifica cortissima, quella del girone B di Serie C, che vede le prime undici racchiuse in quattro punti e il Grifo ora a -1 dalle due capolista Padova e Sudtirol, pronto ad andare a sfidare domenica in trasferta il Modena (che ha 13 punti proprio come il Perugia). Sul fondo classifica intanto primo punto sulla panchina dell'Arezzo per l'ex grifone Camplone, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Matelica.

LA 7ª GIORNATA - Ieri: Carpi-Cesena 2-0. Oggi: AJ Fano-Mantova 1-2, FeralpiSalò-Ravenna 3-0, Sambenedettese-Modena 0-2, Triestina-Virtus Verona 1-1, Imolese-Fermana 0-1, Matelica-Arezzo 2-2, Padova-Sudtirol 2-0, Perugia-Vis Pesaro 2-1. Gubbio-Legnago Salus 0-0.

LA CLASSIFICA - Padova 14, Sudtirol 14, Triestina 13, FeralpiSalò 13, Modena 13, Carpi 13, Perugia 13, Mantova 12, Sambenedettese 11, Imolese 11, Matelica 11, Legnago Salus 10, Cesena 10, Virtus Verona 8, Fermana 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Gubbio 3, AJ Fano 3, Arezzo 2.

L'8ª GIORNATA - Sabato 31 ottobre: Arezzo-Triestina (h 15). Domenica 1 novembre: Fermana-Carpi (h 15), Mantova-Imolese (h 15), Modena-Perugia (h 15), Sudtirol-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Matelica (h 15), Legnago Salus-FeralpiSalò (h 17.30), Ravenna-AJ Fano (h 17.30), Vis Pesaro-Gubbio (h 17.30). Lunedì 2 novembre: Cesena-Padova (h 21).