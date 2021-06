Serie B2, Junior Tennis Perugia a valanga a Forte dei Marmi: 6 a 0. Battuto l'ex 300 del mondo Walter Trusendi

Netta affermazione esterna per lo Junior Tennis Perugia, che nella sesta giornata del girone 7 di B2 maschile sbanca Forte dei Marmi con un perentorio 6-0. I gialloblù di capitan Lepri hanno fatto la voce grossa in casa del Tennis Club Italia, conquistando una vittoria preziosa in vista dell’ultima sfida del raggruppamento che domenica prossima opporrà Gerini e compagni ai cugini del Tennis Club Perugia. Nessun problema particolare per i gialloblù, che hanno letteralmente dominato il match.

L’unica sfida equilibrata è risultata essere quella che ha visto vittorioso Andrea Militi Ribaldi in tre set al cospetto di Pietro Perego. L’eugubino è partito alla grande nel primo set, per poi subire la reazione dell’avversario che però ha ceduto alla distanza. In scioltezza le prestazioni di Tomas Gerini, Gilberto Casucci e Davide Natazzi mentre nei doppi si è distinto anche un ottimo Federico Cecconi. Tutto è ancora possibile per quanto riguarda le sorti della compagine perugina, come detto attesa al derby casalingo nell’ultima giornata. Con lo Junior ancora in corsa per i playoff.

Tennis Club Italia - Junior Tennis Perugia 0-6

Singolari

Tomas Gerini b. Walter Trusendi 61 64

Andrea Militi Ribaldi b. Pietro Perego 60 26 64

Gilberto Casucci b. Niccolò Ferrari 62 61

Davide Natazzi b. Alessio Tatini 61 63



Doppi

Gerini/Cecconi b. Ghilarducci/Tatini 63 63

Casucci/Militi Ribaldi b. Ferrari/Perego 60 62