Serie B, il Tar del Lazio dà ragione al Lecco e boccia il ricorso del Perugia

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della società calcio Lecco 1912 e respinto quello della Reggina.

I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di annullamento della “Decisione n. 66/2023 prot. n. 720/2023 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. ha accolto il ricorso n. 62/2023 presentato in data 10 luglio 2023 dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024 , nonché del relativo dispositivo prot. n. 709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023”.

Respinto il ricorso incidentale presentato dal Perugia Calcio “per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024”.

Discorso opposto per il ricorso presentato dalla Reggina contro il diniego di riammissione al campionato cadetto.