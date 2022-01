Serie B, la Ermgroup San Giustino ospita dopo le feste natalizie il Gruppo Lupi Pontedera

I campionati di volley, serie B compresa, sono letteralmente falcidiati dal Covid, ma una delle poche partite che si dovrebbero disputare (il condizionale è purtroppo d'obbligo) è quella tra la Ermgroup San Giustino ed il Gruppo Lupi Pontedera in programma domani alle ore 17. Nella speranza ovviamente che tutto proceda nel modo giusto si può dire che in casa biancoceleste questo scontro al vertice, che mette in palio punti pesanti per i playoff, è molto atteso, soprattutto per le novità che l'organico presenta. Ci riferiamo ovviamente al cambio in banda, avvenuto negli ultimi giorni del 2021, tra Filippo Agostini, emigrado ad Aversa in serie A3, e Francesco Sideri. La volontà di continuare ad inseguire le primissime posizioni è dunque indubitabile, ma tutto dovrà passare attraverso l'ardua prova del campo.

Il periodo insomma non è dei migliori ma mister Enrico Bartolini attende con ansia di giocare: "In questo momento di incertezza generale arriviamo a questa partita vivendo un pò alla giornata, anche se la nostra giornata è piena di convinzioni, di emozioni e di fiducia. In palestra si respira una bella atmosfera ed è quello che effettivamente conta. Ci tengo tanto a ringraziare Giovanni Collacchioni, Mirko Monaldi, Christian Pizzingrilli per il lavoro svolto e lo staff medico, il Dottor Neri e Lucia Pigliapoco. Anche se il girone di andata non è ancora terminato ringrazio in generale tutti i miei collaboratori, la Società e Goran, che si sta impegnando per cercare un aiuto in allenamento".