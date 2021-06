Serie B/2 di Tennis, il derby perugino va allo Junior: sei vittorie pesantissime

Netto 6-0 dei gialloblù sul Tennis Club Perugia, la formazione di capitan Lepri in lizza per la promozione in B1

Il derby di serie B/2 di tennis a Perugia, è dello Junior Tennis con un netto 6 a 0 contro la formazione del Tennis Club. Una vittoria nel derby che consente ai gialloblù di capitan Lepri di acciuffare i playoff grazie al maggior numero di incontri vinti ai danni del Tennis Club Viterbo (arrivato secondo nel girone 7 a pari punti con i perugini). Casucci e compagni saranno quindi in lizza per la promozione, mentre la formazione capitanata da Daniele Chiurulli dovrà disputare i playout con l’obiettivo di mantenere la categoria.

Lo Junior ha sciorinato una prestazione globale di grande concentrazione, con Andrea Militi Ribaldi capace dopo una grande battaglia di portare il primo punto ai padroni di casa. Gilberto Casucci dopo una prima fase di equilibrio ha regolato Chiurulli così come l’indomabile Tomas Gerini ha fatto al cospetto di Lorenzo Claverie. Nessun problema per Davide Natazzi contro Michele Cappellacci mentre un solo doppio è stato disputato, quello vinto da Casucci e Militi Ribaldi su Lavoratori e Ferolla. Adesso è tempo di mettersi subito alle spalle questa sonante vittoria per porre l’attenzione alla doppia sfida che vale il salto in B1; nei prossimi giorni si conoscerà l’avversario per i gialloblù sempre vogliosi di dare battaglia e di centrare un altro risultato di prestigio.

Junior Tennis Perugia – Tennis Club Perugia 6-0

Singolari

Tomas Gerini b. Lorenzo Claverie 76 62

Andrea Militi Ribaldi b. Mattia Fornaci 76 36 63

Gilberto Casucci b. Daniele Chiurulli 64 61

Davide Natazzi b. Michele Cappellacci 60 62

Doppi

Gerini/Cecconi b. Chiurulli/Claverie rit.

Militi Ribaldi/Casucci b. Lavoratori/Ferolla 63 62



Capitani: Andrea Lepri, Daniele Chiurulli