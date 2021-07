Serie B, il Perugia va in ritiro: la lista dei 24 convocati

La lista dei 24 giocatori convocati per il ritiro che si terrà a Pieve Santo Stefano dal 12 al 24 luglio

Il Perugia va in ritiro per preparare il campionato di Serie B. Ecco la lista dei 24 giocatori convocati per il ritiro che si terrà a Pieve Santo Stefano dal 12 al 24 luglio.

La squadra, spiega una nota della società, raggiungerà il ritiro nella mattina di lunedì 12. Nel pomeriggio, alle 17, il primo allenamento all’impianto “Egidio Capaccini”.

"Le sedute, salvo diverse indicazioni, saranno aperte al pubblico nel rispetto delle normative anti-Covid", spiega il Perugia.

Ecco i convocati.

Portieri: Chichizola, Fulignati, Moro

Difensori: Angella, Cancellotti, Curado, Rosi, Sgarbi, Angori, Menci, Righetti

Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Konate, Kouan, Sounas, Vanbaleghem

Attaccanti: Bianchimano, Carretta, Melchiorri, Murano, Lunghi, Vano