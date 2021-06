Serie B, è ufficiale: Fabio Caserta nuovo allenatore del Benevento Calcio

Dal Grifo ai sanniti, squadra in partenza per il ritiro a Cascia

Dal Grifo al Benevento. E' ufficiale: Fabio Caserta nuovo allenatore dei sanniti per la Serie B. Come spiega la società ha sottoscritto un contratto con il presidente Oreste Vigorito che lo legherà ai giallorossi per due stagioni con una opzione per la terza.

"Intanto - specifica il Benvento - è stato fissato per giovedì 8 luglio il raduno pre ritiro della squadra che precederà la partenza fissata per giovedì 15 luglio per il ritiro di Cascia, che si concluderà il 31 luglio. Presente all’incontro il direttore sportivo Pasquale Foggia che ha accompagnato Fabio Caserta nel sopralluogo a tutte le strutture del Benevento Calcio. Nella stessa giornata il presidente Oreste Vigorito ha definito anche l’accordo per due anni con opzione per il terzo con il nuovo medico sociale Enrico D’Andrea".