Serie B, calciomercato: il Perugia aspetta il calendario e il baby Gyabuaa

Il 24 luglio il Grifo conoscerà il suo cammino in campionato (sorteggio a Ferrara), intanto c'è l'intesa con l'Atalanta per il giovane centrocampista

Ancora due settimane e poi il Perugia conoscerà il cammino da compiere nel campionato di Serie B riconquistato subito dopo la retrocessione dell'estate passata. La cerimonia di presentazione del calendario è infatti in programma sabato 24 luglio a Ferrara, organizzata dalla Spal insieme alla Lega di B.

Intanto il Grifo, che si è radunato ieri ed è già sceso in campo per allenarsi agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Alvini, ha trovato l'accordo con l'Atalanta per un giovane centrocampista. Come riportano infatti i quotidiani umbri, nei prossimi giorni a Pian di Massiano sbarcherà Emmanuel Manu Gyabuaa, un classe 2001 di origini ghanesi nato a Parma: due volte campione d'Italia con la Primavera atalantina, è nel giro delle nazionali azzurre giovanili con cui ha fatto tutta la trafila.