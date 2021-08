Serie B, chiusa la prima giornata: Caserta raggiunge il Perugia in 'vetta', Ternana ko

L'ex tecnico del Grifo, ora al Benevento, vince 4-3 contro l'Alessandria al debutto in campionato mentre le Fere vengono sconfitte 2-0 in casa dal Brescia

Fabio Caserta raggiunge il Perugia in 'vetta' alla classifica. L'ex tecnico del Grifo infatti, al debutto in campionato con il suo Benevento, ha vinto 4-3 contro l'Alessandria agganciano a quota 3 punti i biancorossi di Alvini capaci di superare il Pordenone in trasferta a Lignano Sabbiadoro. Debutto amaro invece per la Ternana di Cristiano Lucarelli, sconfitta in casa per 2-0 dal Brescia.

SERIE B, LA 1ª GIORNATA - Venerdì (20/08): Frosinone-Parma 2-2. Sabato (21/08): Pordenone-Perugia 0-1; Cittadella-Vicenza 1-0. Domenica (22/08): Reggina-Monza 0-0; Ternana-Brescia 0-2; Ascoli-Cosenza 1-0; Benevento-Alessandria 4-3; Cremonese-Lecce 3-0; Crotone-Como 2-2; Pisa-Spal 1-0.

LA CLASSIFICA - Cremonese 3, Brescia 3, Benevento 3, Perugia 3, Ascoli 3, Cittadella 3, Pisa 3, Como 1, Crotone 1, Parma 1, Frosinone 1, Monza 1, Reggina 1, Alessandria 0, Cosenza 0, Pordenone 0, Spal 0, Vicenza 0, Ternana 0, Lecce 0.

SERIE B, LA 2ª GIORNATA - Venerdì (27/08): Pisa-Alessandria (ore 18); Brescia-Cosenza (ore 20.30). Sabato (28/08): Vicenza-Frosinone (ore 18); Perugia-Ascoli (20.30). Domenica (29/08): Cittadella-Crotone (ore 18); Lecce-Como (ore 20.30); Monza-Cremonese (ore 20.30); Parma-Benevento (ore 20.30); Reggina-Ternana (ore 20.30); Spal-Pordenone (ore 20.30).

