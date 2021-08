Serie B, Pordenone-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Via al campionato, con il Grifo di Alvini che sabato (21 agosto) debutta in trasferta a Lignano Sabbiadoro

Inizio in salita per il Perugia di Massimiliano Alvini, che dopo essere uscito sconfitto ma a testa alta dal campo del Genoa in Coppa Italia, si prepara al debutto nel ritrovato campionato di Serie B sul campo del Pordenone (sabato 21 agosto, ore 18 allo stadio ‘Teghil’ di Lignano Sabbiadoro con diretta testuale su perugiatoday.it).

IL GRIFO - A complicare i piani del nuovo tecnico biancorosso le squalifiche di Vanbaleghem in mediana e di Vano in attacco, dove almeno sembra recuperabile Carretta che era uscito malconcio dalla sfida di Marassi e dovrebbe agire con Kouan a sostegno di Murano. Problemi anche dietro, dove sono a rischio forfait Sgarbi e Curado. Non al top Angella, chiamato a stringere i denti, si scalda Rosi che potrebbe completare il trio difensivo con Dell'Orco mentre in mediana va verso il debutto da titolare Santoro.

'RAMARRI - Sull'altro Massimo Paci dovrà fare a meno degli squalificati El Kaouakibi e Pellegrini e con molta probalità del fantasista Ciciretti, che si era procurato una distorsione in allenamento dopo il match giocato col Bologna. Il Pordenone intanto ha ufficializzato il 26enne centrocampista Petriccione, che arriva dal Crotone in prestito (con opzione) fino al 30 giugno 2022.

