Via al campionato del Perugia, il messaggio di Santopadre: "Forza e onore"

"Forza e onore, forza Perugia sempre". Questo il messaggio di incoraggiamento lanciato da Massimiliano Santopadre a poche ore da Pordenone-Perugia che oggi (sabato 21 agosto, ore 18) darà il via al campionato del Grifo.

A ridosso del match in programma a Lignano Sabbiadoro, con il tecnico Massimiliano Alvini in emergenza per le indisponibilità dei difensori Angella e Curado e per le squalifiche di Vanbaleghem e Vano, il numero uno biancorosso ha voluto far sentire la sua voce e caricare la squadra attraverso una nota pubblicata sul sito del club che ha comunicato anche il "trasferimento a titolo definitivo" di Corradini alla Fiorentina (dai viola è invece arrivato in prestito per un anno Ferrarini).