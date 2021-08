Serie B, Perugia-Ascoli: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prima di campionato tra le mura amiche del Curi per il Perugia di Massimiliano Alvini, che dopo il debutto vincente a Lignano Sabbiadoro sul campo del Pordenone ospiterà l'Ascoli (sabato 28 agosto, ore 20.30 con diretta testuale su PerugiaToday). Saranno 5.054 i biglietti a disposizione (qui le info per l'acquisto dei tagliandi e le norme anti-Covid previste per l'ingresso allo stadio).

PORDENONE-PERUGIA, PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

IL GRIFO - Con Kouan fermato dal giudice sportivo, nel Grifo rientrano invece dalle squalifiche Vanbaleghem e Vano. Il centrocampista potrebbe tornare a far coppia in mediana con Burrai nel 3-4-1-2 di Alvini che potrebbe spostare Santoro (ottimo il suo debutto) nel ruolo di trequartista al posto dell'ivoriano. Ancora ai box Curado, in difesa si punta a recuperare Sgarbi almeno per la panchina dove dovrebbe sedersi di nuovo Ferrarini, esterno destro arrivato dalla Fiorentina: va verso la conferma infatti Falzerano, con Rosi nel trio difensivo e Lisi sulla corsia opposta. Non dovrebbe essere invece tra i convocati l'attaccante De Luca che, ultimo acquisto dei biancorossi, è reduce da un problema fisico e potrebbe essere a disposizione del tecnico dopo la sosta in programma la prossima settimana.

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO

I MARCHIGIANI - Sull'altro fronte Andrea Sottil, che un anno fa alla guida del Pescara ebbe la meglio sul Perugia nel doppio playout che costò al Grifo la retrocessione in C, spera di riavere il centrocampista Saric al cento per cento della condizione (nella prima di campionato vinta 1-0 in casa contro il Cosenza è partito dalla panchina per entrare poi nel finale). Per il resto, tranne Donis, il tecnico dei bianconeri dovrebbe avere tutti a disposizione mentre tra i pali ci sarà l'ex grifone Leali.

SERIE B, PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA

