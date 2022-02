Final Eight Coppa Italia di Serie A2, definita la sede: ecco dove giocherà Umbertide

E’ stato annunciato dalla Lega Basket Femminile, la sede delle prossime Final Eight di Coppa Italia. Per la Serie A2 sarà Udine ad ospitare l’evento che vedrà tra le protagoniste anche La Bottega del Tartufo PF Umbertide, al terzo anno consecutivo in gioco.



"Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo - si legge in una nota stampa della LBF - la Lega Basket Femminile ha stabilito le sedi delle prossime Final Eight di Coppa Italia della Techfind Serie A1 e della Serie A2. Le Final Eight di Coppa Italia della Techfind Serie A1 si disputeranno a San Martino di Lupari, mentre le Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 si disputeranno a Udine".



E ancora: "Lega Basket Femminile guarda a entrambi gli eventi con grandissimo entusiasmo, non solo per via del loro intrinseco valore di aggregare il più possibile, in un momento storico decisamente delicato per la pandemia che purtroppo ci accompagna da più anni"

"L’intero movimento - conclude la Lega Basket femminile - in due importanti manifestazioni, ma anche per la grande opportunità che offrono le Coppa Italia organizzate da due società che hanno sempre mostrato grande attenzione per il movimento, con progetti importanti non solo sulla prima squadra ma anche sulla base, avvalorando il ruolo sociale delle società sportive, con una comprovata professionalità e serietà".