Serie A di rugby, Acea Rugby Perugia in crisi nerissima: quarto ko consecutivo ad Avezzano. Il presidente: "Servono attributi per giocare"

ISWEB AVEZZANO RUGBY – ACEA RUGBY PERUGIA 49-3 (35-3)

MARCATORI: 3’ pt Romei c.p. 6’ (0-3), 6’ pt m. Rettagliata (7-3), 12’ pt m. Georgescu tr. Lanciotti R., (14-3) 29’ pt m. Speranza tr. Lanciotti R. (21-3), 33’ pt m. Zavatti tr. Lanciotti R. (28-3), 40’ pt m. Rettagliata tr. Lanciotti R. (35-3). 5’ st m. Pallotta tr. Lanciotti R. (42-3), 12’ st m. Mammone tr. Lanciotti R. (49-3).

AVEZZANO RUGBY: Lanciotti R., Pallotta, Tinarelli, Quartaroli, Georgescu, Shanton, Speranza, Rettagliata, Ponzi, Mammone, Giagregorio, Corò, Zavatti, Lanciotti S., Di Roberto. A disp.: Ciccarelli, Laguzzi, Nocerino, Martini, Degni, Costantini, Troiani A., Sterpetti. All.: Troiani Vincenzo.

ACEA RUGBY PERUGIA: Lucenti, Nataletti, Ragna (1’ st Bevagna L)., Romei, Agnelli E., Battistacci, Bevagna F. (1’ st Agnelli G.), Bernardini, Gasparri F., Gasparri A., Matarazzo, Milizia (24’ st Pelliccia), Nicita, Stern Solari (22’ st Camuzzi), Caruso (11’st Beshri). A disp.: Presciutti, D’Alba, Cintioli. All.: Giorgio Gabrielli.

CARTELLINI GIALLI: 25’ st Romei (Pg)

CARTELLINI ROSSI: 37’ st Agnelli Gabriele (Pg)

Quarto ko consecutivo per l’Acea Rugby Perugia, che cade in Abruzzo sotto i colpi dell’Avezzano Rugby. Una sconfitta pesante nel risultato (49-3) e nella prestazione, con la squadra biancorossa mai in partita e già sotto sin dal primo tempo che si è chiuso sul 35-3. La cronaca racconta di un Avezzano più in palla sul piano fisico e maggiormente lesto nell’imporre il proprio gioco. L’Acea dopo essersi portata in vantaggio con un calcio piazzato di Romei, ha subito la reazione dei padroni di casa.

“E’ una sconfitta pesante – dichiara il Presidente Ruggero Renetti – che mi rammarica perché non siamo mai stati in partita. Per giocare a rugby servono altre qualità e soprattutto gli attributi. Non ci sono scuse di fronte a certe prestazioni e mi aspetto sin dalla prossima partita una risposta da parte della squadra. Gruppo giovane? Sì, ma tanti hanno già maturato diverse esperienze e poi questo non può giustificare una sconfitta così”. A parziale attenuante rispetto al pesante passivo, la lunga lista di indisponibili con cui l’Acea ha affrontato la trasferta in Abruzzo: Alunni Cardinali, Farinacci, Rios, Palugini, Levantaci (infortunati), Thot e Fiala (squalificati).

“Le assenze ci sono e anche importanti – dichiara coach Giorgio Gabrielli – ma non possono essere una giustificazione rispetto ad una prestazione veramente opaca. Non mi è piaciuto l’approccio, così come evidente almeno nella prima frazione la superiorità fisica degli avversari. Il gruppo quest’anno si è rinnovato e fatichiamo a trovare una continuità nel gioco. Confido nell’impegno dei ragazzi per ritrovare sin da domenica prossima un risultato positivo e di conseguenza la strada per uscire da questa situazione difficile”.