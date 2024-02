Serata di premiazione per i campionati di Magione

Alle porte della stagione sportiva 2024 dell’autodromo di Magione, che prenderà il via il 17 marzo, sono sono stati premiati i campioni dei trofei 2023 in una affollata serata nei locali della concessionaria Ferrari-Maserati Cdp De poi di Ellera. Alla ribalta i pèrotagonisti del Trofeo Italia Storico che ha visto vincitore assolutoMauro Simoncini con la Mercedes 190 Amg preparata dalla Ars Motorsport, alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, il laziale di Latina Mimmo Giovannetti che con la Mini Cooper ha contrastato fino all’ultimo il primato di Simoncini, terzo posto assoluto invece l’aretino Alvaro Bartoli con la Fiat 128 Giannini. Per il Trofeo Italia Classico, riservato alle vetture turismo più recenti, il primato è andato al giovane napoletano Francesco fasolino con la Citroen Saxo che ha preceduto di misura la giovane perugina Martina Rossetti, anche lei su Citroen saxo, mentre il terzo post è andato a paolo Frullini. Nella speciale classifica riservata alle BMW 318 il rimato lo ha invece conquistato il giovane perugino Tommaso Formenti.

IL Trofeo Formula 850, ideato ed organizzato dal perugino Giovanni Rosi, ha premiato i campioni 2023: Tommaso Bussani, primo classificato, che ha preceduto sul podio Vincenzo Zupo ed Enrico Calandrina. E proprio in Tema di Bmw c’è stata anche la premiazione della terza edizione del Trofeo Linea Motori riservato alle BMW 318 in versione racing. Il campionato, promosso dall’omonima rivista sportiva, e che si è corso sui principali circuiti italiani tra cui anche Magione, se l’è aggiudicato per il terzo anno consecutivo il fuoriclasse Magionese Michele Parretta del Team Fainplast Racing, che ha preceduto in classifica i due piloti di Marsciano in forza alla Cricchetto Racing: Alessio Mencuccetti, secondo sul podio e il terzo Michele Materni. Quarto posto per Stefano Bruè, quinto per il toscano Davide Delli Guanti e sesto per il tuderte Rolando Bordacchini. Assegnati anche i tradizionali Volanti d’Oro, riconoscimento che è andato alla Caal Racing di Todi è al suo team manager, Corrado Canneori, per la conquista del terzo titolo europeo della Nascar, premiato il perugino walter Lilli con il Volante d’Oro alla carriera, il commissario sportivo e presidente di GuidAciService Marcello Carattoli con il Volante D’Oro che sottolinea la passione e l’impegno costante nella gestione del motorsport, ed infine Volante d’Oro anche alla redazione del TGR Umbria, consegnato in questo caso al capo redattore Luca Ginetto, per l’attenzione della testata giornalistica regionale verso le attività di Motorsport che si svolgono sul territorio. Assegnati anche alcuni riconoscimenti, sempre rivolti all’attività sportiva nel motorismo, ad iniziare dalla scuola di pilotaggio federale Motor Style Academy, che ha la sua sede all’autodromo di Magione, al karting per l’attività sportiva del team di Passignano RR mad racing guidata da Andrea Nicoziani, e al giovane kartista davide Pezza, protagonista di una eccellente stagione sportiva 2023. Non è mancato anche un riconoscimento al padrone di casa Angelo De Poi e al Team CDP che nel 2023 ha conquistato il titolo femminile nel Ferrari Challenge Europa con l’altoatesimna Manuela Gostner, ma non è mancata infine una targa d’onore per l’Audodromo di Magione, che nel 2023 ha festeggiato i 50 anni, che è stata consegnata alla presidente Francesca Pasquino.