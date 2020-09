La società Assisi scuola calcio punta sui giovani e chiama due ex Grifoni ad allenare

La Assisi scuola calcio per la nuova stagione punta sui giovani per ripartire dai valori etici e formativi dello sport, con un forte investimento sui tecnici per far crescere i ragazzi.

Su tutti spiccano gli ex grifoni Roberto Balducci e Juan Martin Turchi. Tra i mister anche Moreno Marchi, Davide Fioravanti, Antonio Di Natale e Stefano Torroni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La linea giovane è stata decisa dal presidente Pietro Gigliotti e dal vice presidente Giorgio Gasparrini, con il direttivo composto da Giuseppe castellani e Stefano Roscini.

Allegati