Sant'Egidio, inaugurata la nuova pista della società di pattinaggio: festa grande per l'azzurra Cecilia Bambini

Inaugurata la nuova pista finanziata, tramite lo sport-bonus dall’azienda Aspen Sanitas, a Sant'Egidio. I lavori di manutenzione straordinaria sono consistiti nella levigatura preliminare in modo da ripristinare un uniforme livello. Successivamente i è provveduto alla stuccatura delle lesioni con sostituzione di alcune mattonelle totalmente rovinate. Quindi ulteriore levigatura ed infine spalmatura totale con materiali speciali. I lavori hanno richiesto due settimane per un importo di 9.500 euro.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità perugina – sottolineano il sindaco Romizi, l’assessore Pastorelli e l’assessore Numerini - vogliamo rivolgere le nostre più vive congratulazioni all’A.S. Sant’Egidio ed, in particolare, a CecIlia Bambini per gli straordinari risultati raggiunti in varie competizioni di livello internazionali. Siamo orgogliosi di tutti i nostri atleti, dello staff tecnico e della società perché sono riusciti a portare in alto il nome di Perugia, confermando le potenzialità che lo sport ha, in tutte le discipline, nella nostra città. I risultati ottenuti da Cecilia Bambini e dall’A.S.Sant’Egidio sono la conferma del fatto che con l’impegno, la dedizione, il lavoro in palestra e la serietà nessuna impresa è impossibile”.

Per l'occasione, nel corso del Gran Galà del pattinaggio artistico dell’A.S.D Circolo Arci Sant’Egidio in scena nella frazione perugina sabato sera, è stata premiata la giovanissima Cecilia Bambini che alla sua prima uscita con la Nazionale ha centrato il primo posto nella sua categoria, quella dei Cadetti, imponendosi sulle atlete teutoniche di casa.Una straordinaria impresa che premia il lavoro, durissimo, in palestra della giovane perugina e di tutto lo staff dell’A.S.Sant’Egidio, con in testa gli allenatori Luca D’Alisera e Davide Naccari. La società umbra, peraltro, continua a mietere successi a livello sia nazionale che internazionale. Ed infatti qualche giorno fa, durante l'International Skate Team Trophy di Riccione, il quartetto Dark Stars si è infatti classificato primo nelle categoria Quartetti Young e le ragazze del quartetto Rever terze nella categoria Divisione Nazionale.